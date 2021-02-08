У ВООЗ закликали не відмовлятися від COVID-вакцини AstraZeneca

"Ми не повинні приходити до висновку, що вакцина взагалі не працює. Було невелике дослідження вказує на низьку ефективність вакцини, і воно говорить нам, що потрібно більше даних", - заявила Свамінатан.

Вона зазначила, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca знижує рівень важких випадків зараження і скорочує число госпіталізацій.

"А наше головне завдання в рамках боротьби з пандемією полягає в тому, щоб знизити смертність і скоротити захворюваність", - підкреслила вона.