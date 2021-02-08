В ВОЗ призвали не отказываться от COVID-вакцины AstraZeneca

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает. Было небольшое исследование указывающее на низкую эффективность вакцины, и оно говорит нам, что нужно больше данных", - заявила Сваминатан.

Она отметила, что вакцина от коронавируса AstraZeneca понижает уровень тяжелых случаев заражения и сокращает число госпитализаций.

"А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость", - подчеркнула она.