ВООЗ про коронавірус: найважливіше - це не послаблювати обмеження занадто рано

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають керівництва країн не поспішати знімати карантинні обмеження задля протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер на онлайн брифінгу прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в світі.

"Найважливіше це не послаблювати заходи дуже рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, як бути хворим, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями", - зазначив він.

Крім того він додав, що у ВООЗ не має загальних рекомендацій для країн, щодо уповільнення поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні в боротьбі зі спалахом коронавірусу..

Крім того РБК-Україна раніше повідомляло, що сенатор-республіканець США Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.