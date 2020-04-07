У США провели випробування вакцини від коронавірусу на мишах

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Вакцина під назвою PittCoVacc, працює за тим же принципом, що і вакцина проти грипу

Вчені з Медичної школи Університету Піттсбурга провели випробування на мишах вакцини, яка може бути ефективною при захворюванні коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє Science Alert.

Вакцину створили на основі даних, зібраних протягом попередніх епідемій коронавірусів.

“Ми мали попередній досвід роботи з коронавірусом SARS-CoV у 2003 році і MERS-CoV у 2014 році. Ці два вірусу, тісно пов'язані з SARS-CoV-2, навчили нас, що конкретний білок, який називається шипоподібним білком, має важливе значення для створення імунітету проти вірусу. Ми знали напевно, як з ним потрібно боротися", - заявив доцент кафедри хірургії Андреа Гамботто.

Вакцина під назвою PittCoVacc, працює за тим же принципом, що і вакцина проти грипу - шляхом введення в організм шматочків вірусного білка, які допомагають створити імунітет.

Під час тестування на мишах, дослідники виявили, що кількість антитіл, здатних нейтралізувати вірус COVID-19, у тварин зросла вже через два тижні після введення вакцини. Вакцину вводять через пластир, який складається з 400 мікроголок. Вони виготовлені з цукру і білка і після нанесення безслідно розчиняються.

Дослідники відзначають, що ці пластирі можна легко створювати "клітинних фабриках" в промислових масштабах. Вакцину також не потрібно охолоджувати протягом зберігання або транспортування, що є значною перевагою.

Наступну стадію - випробування на людях - має схвалити Агентство з контролю за продуктами і ліками США. Для тестування вакцини знадобиться не менш як рік.

Нагадаємо, австралійські вчені почали випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Вакцини, розроблені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах.

Крім того, очікується, що США можуть отримати вакцину від коронавірусу до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.