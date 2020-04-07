ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США провели випробування вакцини від коронавірусу на мишах

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 15:18
У США провели випробування вакцини від коронавірусу на мишах
Ілюстративне фото (flickr.com mommy mundo)

Вакцина під назвою PittCoVacc, працює за тим же принципом, що і вакцина проти грипу

Вчені з Медичної школи Університету Піттсбурга провели випробування на мишах вакцини, яка може бути ефективною при захворюванні коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє Science Alert.

Вакцину створили на основі даних, зібраних протягом попередніх епідемій коронавірусів.

“Ми мали попередній досвід роботи з коронавірусом SARS-CoV у 2003 році і MERS-CoV у 2014 році. Ці два вірусу, тісно пов'язані з SARS-CoV-2, навчили нас, що конкретний білок, який називається шипоподібним білком, має важливе значення для створення імунітету проти вірусу. Ми знали напевно, як з ним потрібно боротися", - заявив доцент кафедри хірургії Андреа Гамботто.

Вакцина під назвою PittCoVacc, працює за тим же принципом, що і вакцина проти грипу - шляхом введення в організм шматочків вірусного білка, які допомагають створити імунітет.

Під час тестування на мишах, дослідники виявили, що кількість антитіл, здатних нейтралізувати вірус COVID-19, у тварин зросла вже через два тижні після введення вакцини. Вакцину вводять через пластир, який складається з 400 мікроголок. Вони виготовлені з цукру і білка і після нанесення безслідно розчиняються.

Дослідники відзначають, що ці пластирі можна легко створювати "клітинних фабриках" в промислових масштабах. Вакцину також не потрібно охолоджувати протягом зберігання або транспортування, що є значною перевагою.

Наступну стадію - випробування на людях - має схвалити Агентство з контролю за продуктами і ліками США. Для тестування вакцини знадобиться не менш як рік.

Нагадаємо, австралійські вчені почали випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Вакцини, розроблені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах.

Крім того, очікується, що США можуть отримати вакцину від коронавірусу до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.

В Італії від коронавірусу померли 94 лікарі і 26 медсестер У Чернівецькій області від коронавірусу одужали 16 осіб
Новини України КоронавірусВакцинаСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся