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ВООЗ запропонувала тимчасову назву для китайського коронавіруса

Новини » В світі     30.01.2020 - 21:49
ВООЗ запропонувала тимчасову назву для китайського коронавіруса
Ілюстративне фото (flickr.com)

Постійне назва буде визначено пізніше в нормативному документі МКБ

Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує тимчасово називати китайський коронавірус "гострим респіраторним захворюванням 2019-nCoV". Про це йдеться в доповіді ВООЗ за 30 січня.

Наголошується, що постійне офіційна назва буде визначено в межах нормативного документа Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям (МКБ).

"Згідно з рекомендацією ВООЗ, тимчасовим назвою хвороби, що викликає нинішню спалах, має стати "гостре респіраторне захворювання 2019-nCoV", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, 30 січня відбулося екстрене засідання ВООЗ щодо ситуації навколо поширення китайської коронавіруса. За підсумками засідання ВООЗ закликала всі країни готуватися протидії нового виду коронавірус, спалах якого сталася у китайському місті Ухань.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ розширила список міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус - з двох до одинадцяти. Середній термін відповіді при підтвердженні коронавіруса тепер становить 2-3 дні.

За станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягло 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

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