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ВОЗ может привлекать к ответственности страны на фоне борьбы с коронавирусом

Новости » Общество     30.01.2020 - 23:04
ВОЗ может привлекать к ответственности страны на фоне борьбы с коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Ответственность возможна за нарушение стандартов борьбы с вирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдает временные рекомендации на фоне борьбы с китайским коронавирусом и предупреждает о привлечении государств к ответственности в случае нарушения таких рекомендаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВОЗ.

Отмечается, что речь идет о практически и политически значимых мероприятиях, которые могут касаться путешествий, торговли, карантина, скрининга, лечения.

"ВОЗ также может устанавливать глобальные стандарты практики. ВОЗ может привлекать к ответственности, когда они без нужды превышают эти глобальные стандарты. Это чрезвычайно важно для обеспечения международной реакции на основе доказательств, измерения и сбалансированности для защиты здоровья человека способами, которые не являются ни сверх реакционными, ни недостаточно реакционными", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

РБК-Украина писало, что по данным ВОЗ, заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.

Как известно, по состоянию на 30 января количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

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