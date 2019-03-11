ВООЗ представила стратегію по боротьбі з грипом

ВООЗ представила глобальну стратегію по боротьбі з грипом на період з 2019 по 2030 рік

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила глобальную стратегию по борьбе с гриппом на период с 2019 по 2030 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Цель новой стратегии - предотвратить случаи заболевания сезонным гриппом, контролировать передачу этой болезни от животного к человеку и подготовиться к следующей пандемии гриппа.

В ВОЗ назвали стратегию самой масштабной и перспективной из тех, что ВОЗ принимала ранее. ВОЗ, в частности, планирует содействовать проведению исследований о предотвращении гриппа, его последствиях, контролю над передачей заболевания и другими вопросами в этой области.

Кроме того, организация намерена модернизировать Глобальную систему по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер и усилить сотрудничество со странами мира для улучшения их способностей в предотвращении случаев заболевания гриппом и его распространения.

ВОЗ планирует побудить правительства к созданию собственных программ, нацеленных на борьбу с гриппом в их странах и во всем мире.

Напомним, за прошедшую неделю на грипп и ОРВИ в Киеве заболели 12 110 человек.

РБК-Украина писало, что в течение предыдущей недели, с 25 февраля по 4 марта, в Киеве зафиксировано незначительное рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, которое произошло за счет детского населения.