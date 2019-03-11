ВООЗ представила стратегію по боротьбі з грипом

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ВООЗ представила глобальну стратегію по боротьбі з грипом на період з 2019 по 2030 рік

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила глобальну стратегію по боротьбі з грипом на період з 2019 по 2030 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Мета нової стратегії - запобігти випадки захворювання на сезонний грип, контролювати передачу цієї хвороби від тварини до людини і підготуватися до наступної пандемії грипу.

У ВООЗ назвали стратегію наймасштабнішою і перспективною з тих, що ВООЗ приймала раніше. ВООЗ, зокрема, планує сприяти проведенню досліджень про запобігання грипу, його наслідки, контролю над передачею захворювання і іншими питаннями в цій сфері.

Крім того, організація має намір модернізувати Глобальну систему з епіднагляду за грипом та прийняття відповідних заходів та посилити співпрацю з країнами світу для поліпшення їх здібностей в запобіганні випадків захворювання на грип та його поширення.

ВООЗ планує спонукати уряди до створення власних програм, націлених на боротьбу з грипом в їх країнах і в усьому світі.

Нагадаємо, за минулий тиждень на грип та ГРВІ у Києві захворіло 12 110 осіб.

РБК-Україна писало, що протягом минулого тижня, з 25 лютого по 4 березня, в Києві зафіксовано незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення.