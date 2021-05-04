У ВООЗ оцінили вартість COVID-вакцинації дорослого населення планети

У Всесвітній організації охорони здоров'я порахували, скільки коштує вакцинація дорослого населення планети. Так, буде потрібно в наступному році від 35 до 45 млрд доларів.

Він зазначив, що ця сума буде потрібна організації вже на додаток до необхідних 19 млрд на фінансування міжнародної програми ACT Accelerator.

"За нашими оцінками, в наступному році нам буде потрібно ще 35-45 мільярдів доларів США для вакцинації більшості дорослих у всьому світі", - сказав Гебрейесус.

Він зазначив, що проблеми фінансування глобальних програм вакцинації та боротьби з пандемією COVID-19 можуть бути вирішені тільки лідерами країн G7, які в силах виділити значну частину необхідної суми.