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Від COVID-19 прищепились вже 100 млн американців

Новость на русском → США, Субота 01 травня 2021 01:55
Від COVID-19 прищепились вже 100 млн американців Фото: принаймні одну дозу вакцини отримали вже 55% населення США (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Повний курс щеплень від коронавірусу в США вже пройшли 100 мільйонів дорослих американців. Це 38% дорослого населення країни.

Про це повідомляє CNN.

Водночас принаймні одну дозу вакцини отримали вже 55% населення.

"Сто мільйонів американців з відчуттям полегшення і спокою знають, що після довгого і важкого року вони захищені від вірусу", - заявив координатор Білого дому з реагування на пандемію Джеффрі Зінтс.

Загалом у США зроблено близько 240 мільйонів щеплень.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, 21 квітня Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.

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