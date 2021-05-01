Від COVID-19 прищепились вже 100 млн американців

Повний курс щеплень від коронавірусу в США вже пройшли 100 мільйонів дорослих американців. Це 38% дорослого населення країни.

Водночас принаймні одну дозу вакцини отримали вже 55% населення.

"Сто мільйонів американців з відчуттям полегшення і спокою знають, що після довгого і важкого року вони захищені від вірусу", - заявив координатор Білого дому з реагування на пандемію Джеффрі Зінтс.

Загалом у США зроблено близько 240 мільйонів щеплень.