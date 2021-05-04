В ВОЗ оценили стоимость COVID-вакцинации взрослого населения планеты

Во Всемирной организации здравоохранения посчитали, сколько стоит вакцинация взрослого населения планеты. Так, потребуется в следующем году от 35 до 45 млрд долларов.

Он отметил, что эта сумма будет нужна организации уже в дополнение к необходимым 19 млрд на финансирование международной программы ACT Accelerator.

"По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов США для вакцинации большинства взрослых во всем мире", - сказал Гебрейесус.

Он отметил, что проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы.