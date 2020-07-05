ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) припинила випробування гідроксихлорохіну, а також комбінацію препаратів лопінавір і ритонавір. Ці препарати тестували як ліки для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.



Відповідну рекомендацію дав міжнародний керівний комітет так званих тестів солідарності, які спрямовані на розробку засобу для лікування пацієнтів з COVID-19.

У рамках дослідження порівнювався вплив перерахованих препаратів на смертність від захворювання. Притому препарати тестували виключно на інфікованих коронавірусом в лікувальних установах.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір не викликають або практично не викликають зниження смертності від інфекції.

Зазначимо, що гідроксихлорохін, а також комбінація лопінавіру і ритонавіру увійшли в список випробовуваних препаратів в рамках міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом з партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування COVID-19.

Нагадаємо, Єврокомісія дозволила продаж ремдесивіру - першого препарату проти COVID-19

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати препарату Veklury (ремдесивір) дозвіл для лікування COVID-19; ним будуть лікувати хворих з пневмонією, яким потрібна вентиляція легенів.

Крім того, у ВООЗ повідомили, що в світі відчувають на людях 17 вакцин від коронавірусу.