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Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 15:08
Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19
Фото: ЄС дозволив лікувати COVID-19 ремдесивиром (УНІАН)

Ремдесивир офіційно зробили препаратом для лікування COVID-19

Європейська комісія видала умовний дозвіл на продаж ремдесивира для лікування коронавірусу COVID-19. Фактично, цей препарат зробили першим дозволеним для лікування на рівні ЄС.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Повідомляється, що дозвіл було надано за прискореною процедурою після рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів з подальшим схваленням країнами-учасницями ЄС.

Також повідомляється, що ефективність ремдесивира була оцінена в короткі терміни за процедурою ковзної перевірки, яка використовується під час надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я.

"Дозвіл на продаж перших ліків для лікування COVID-19 є важливим кроком у боротьбі з коронавірусом... Ми докладемо всі зусилля, щоб забезпечити ефективне лікування та розробку вакцини", - заявила комісар з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

Ремдесивир використовується при боротьбі з вірусом Ебола, вірусом Марбурга, респіраторно-синцитіальним вірусом людини, вірусом Джуніна, вірусом лихоманки Ласса і низкою коронавірусів.

Нагадаємо, минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати препарату Veklury (ремдесивир) дозвіл для лікування COVID-19; ним будуть лікувати хворих з пневмонією, яким потрібна вентиляція легенів.

До цього МОЗ України запустив сайт з інформацією про ліки при COVID-19.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕврокомиссиялекарстваКоронавірус
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