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ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19

Новини » В світі     05.07.2020 - 02:21
ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19
Фото: лабораторне дослідження (pixabay)

Попередні результати показали, що лыки лише трохи допомагають знизити смертність серед хворих COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) припинила випробування гідроксихлорохіну, а також комбінацію препаратів лопінавір і ритонавір. Ці препарати тестували як ліки для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Відповідну рекомендацію дав міжнародний керівний комітет так званих тестів солідарності, які спрямовані на розробку засобу для лікування пацієнтів з COVID-19.

У рамках дослідження порівнювався вплив перерахованих препаратів на смертність від захворювання. Притому препарати тестували виключно на інфікованих коронавірусом в лікувальних установах.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір не викликають або практично не викликають зниження смертності від інфекції.

Зазначимо, що гідроксихлорохін, а також комбінація лопінавіру і ритонавіру увійшли в список випробовуваних препаратів в рамках міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом з партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування COVID-19.

Нагадаємо, Єврокомісія дозволила продаж ремдесивіру - першого препарату проти COVID-19

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати препарату Veklury (ремдесивір) дозвіл для лікування COVID-19; ним будуть лікувати хворих з пневмонією, яким потрібна вентиляція легенів.

Крім того, у ВООЗ повідомили, що в світі відчувають на людях 17 вакцин від коронавірусу.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ВООЗлекарстваКоронавірус
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