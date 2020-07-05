ВОЗ остановила испытания трех лекарств от COVID-19

Фото: лабораторное исследование (pixabay)

Предварительные результаты показали, что лекарства лишь незначительно помогают снизить смертность среди больных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир. Эти препараты тестировали как лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.



Соответствующую рекомендацию дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19.

В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Притом препараты тестировали исключительно на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.

Отметим, что гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.

Напомним, Еврокомиссия разрешила продажу ремдесивира - первого препарата против COVID-19

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить препарату Veklury (ремдесивир) разрешение для лечения COVID-19; им будут лечить больных с пневмонией, которым требуется вентиляция легких.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что в мире испытывают на людях 17 вакцин от коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко