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ВООЗ оприлюднила остані дані про ситуацію з коронавірусом

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 23:33
ВООЗ оприлюднила остані дані про ситуацію з коронавірусом
Ілюстративне фото (Global Look Press)

На сьогодні у світі подтержден 17 391 випадок зараження коронавірусом

За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 3 лютого коронавірусом нового типу, осередок якого виник у Китаї, захворіло 17 тисяч 391 осіб. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Зокрема, найбільше заражених коронавірусом налічується в Китаї - 17 тисяч 238 людей. При цьому 361 хворий помер.

"За межами Китаю - 153 випадки зараження в 23 країнах. Один хворий помер", - зазначено в повідомленні.

Щоб уберегтися від коронавірусу, ВООЗ рекомендує частіше мити руки з рідким милом і водою, використовувати антисептичні засоби на основі спирту.

Також при чханні та кашлі рекомендується прикривати рот паперовою серветкою або зігнутим ліктем. Крім того, ВООЗ радить уникати контактів з людьми, у яких спостерігаються симптоми грипу або гострих респіраторних інфекцій.

Вживаючи в їжу яйця і м'ясо, їх потрібно піддати ретельній термічній обробці. Контактів з тваринами і птахами в дикій природі і на фермах також рекомендується уникати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я готуються відправиться в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу.

Ватикан відправив допомогу в Китай через коронавірус На наступному тижні в Україні вже буде тест-система на коронавірус, - МОЗ
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