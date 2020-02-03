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ВОЗ обнародовала последнюю сводку о ситуации с коронавирусом

Новости » Общество     03.02.2020 - 23:33
ВОЗ обнародовала последнюю сводку о ситуации с коронавирусом
Иллюстративное фото (Global Look Press)

На сегодня в мире подтержден 17 391 случай заражения коронавирусом

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 3 февраля коронавирусом нового типа, очаг которого возник в Китае, заболели 17 тысяч 391 человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

В частности, юольше всего зараженных коронавирусом насчитывается в Китае - 17 тысяч 238 человека. При этом 361 заболевший скончался.

"За пределами Китая - 153 случая заражения в 23 странах. Один заболевший скончался", - указано в сообщении.

Чтобы уберечься от коронавируса, ВОЗ рекомендует чаще мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на основе спирта.

Также при чихании и кашле рекомендуется прикрывать рот бумажной салфеткой или согнутым локтем. Кроме того, ВОЗ советует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы гриппа или острых респираторных инфекций.

Употребляя в пищу яйца и мясо, их нужно подвергнуть тщательной термической обработке. Контактов с животными и птицами в дикой природе и на фермах также рекомендуется избегать.

Нпомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представители Всемирной организации здравоохранения готовятся отправится в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавируса.

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