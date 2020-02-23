ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без зв'язку з Китаєм

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована випадками зараження коронавірусом у світі без чіткого зв'язку з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS.

У організації висловили стурбованість у зв'язку зі зростанням кількості випадків, коли заражені коронавірусом не відвідували Китай та не контактували з іншими хворими.

"Нашою найбільшою проблемою як і раніше залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я", - наголосили у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом на півночі Італії зросла до 79. Італійський уряд ухвалив рішення про обмеження свободи пересування в 11 муніципалітетах країни, де стався спалах коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 23 лютого кількість заражених коронавірусом у Китаї становить 76 936. Наразі 10 968 осіб знаходяться у важкому стані, майже 23 тисячі було виписано з лікарень. За останню добу по всій країні були виявлені 648 нових випадків зараження.

Крім того, влада провінції Хубей повідомила про випадок, коли інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом перевищив 14 днів. У одного з заражених коронавірусом інкубаційний період тривав понад 3 тижні.