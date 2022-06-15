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ВООЗ має намір змінити назву мавпячої віспи: в чому причина

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Женева, Середа 15 червня 2022 10:09
ВООЗ має намір змінити назву мавпячої віспи: в чому причина Фото: ВООЗ має намір змінити назву мавпячої віспи (wikipedia org World_Health_Organization)
Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що працює з експертами, щоб виробити нову назву для мавпячої віспи. Це сталося після того, як понад 30 вчених написали лист про необхідність "недискримінаційного та нестигматизуючого" назви для вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За їх словами, постійне згадування вірусу як африканського є неточним і дискримінаційним.

За останні тижні в усьому світі було зареєстровано близько 1600 випадків захворювання.

У той час як 72 випадки смерті були зареєстровані в країнах, де мавпяча віспа вже була ендемічною, жодного випадку смерті не було відзначено в 32 нових країнах.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.

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Віспа мавп ВООЗ
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