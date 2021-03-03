ВООЗ все ще проти введення COVID-паспортів

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Росії Меліта Вуйнович заявила, що ВООЗ все ще не рекомендує країнам вводити COVID-паспорти. Водночас організація готова надати консультації країнам щодо змісту таких документів.

Про це йшлося в ефірі російського каналу "Россия 24" .

"ВООЗ висловилась, що на цей час не рекомендує такі паспорти (вакцинації від COVID - ред.)", - заявила Вуйнович.

Вона додала, що попри рекомендації ВООЗ, країни йдуть своїм шляхом, оскільки хочуть дозволити більшу мобільність свого населення.

"ВООЗ буде співпрацювати з усіма країнами, які зацікавлені, і в якийсь момент надасть свою рекомендацію про те, що такий паспорт повинен містити", - сказала представник організації.