ВОЗ все еще против введения COVID-паспортов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.

Об этом шла речь в эфире российского канала "Россия 24" .

"ВОЗ высказалась, что в настоящее время не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.)", - заявила Вуйнович.

Она добавила, что несмотря на рекомендации ВОЗ, страны идут своим путем, поскольку хотят позволить большую мобильность своего населения.

"ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы и в какой-то момент даст свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала представитель организации.