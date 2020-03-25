ВООЗ: для боротьби з коронавірусом необхідні агресивні заходи

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивним заходам боротьбі з коронавірусом. Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

За його словами, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19. При цьому такі кроки дозволяють зняти тиск з системи охорони здоров'я.

"Самі по собі ці заходи не приведуть до припинення пандемії. Агресивні заходи з пошуку, ізоляції, тестування, лікування та відстеження є не тільки кращим і швидким виходом з екстремальних соціальних та економічних обмежень, але і кращим способом їх запобігання", - повідомив глава ВООЗ.

Зазначимо, станом на вечір 25 березня у світі зафіксовано понад 20 тисяч смертей від коронавіруса. При цьому загальна кількість інфікованих перевищила 450 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що США можуть стати новим епіцентром пандемії коронавіруса. Зокрема, спеціалісти ВООЗ відзначають значне прискорення темпом поширення COVID-19 в Америці.

Також РБК-Україна писало, що на розробку і випробування вакцини від нового коронавіруса буде потрібно не менше року. Як зазначили у ВООЗ, необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі.