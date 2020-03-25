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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 20:59
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч осіб
Ілюстративне фото (pixabay photo Jabbacake)

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії

За станом на вечір 25 березня у світі в результаті захворювання коронавірусом COVID-19 померли 20 550 осіб. Такі дані представлені Центром системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Згідно з даними Центру, у світі зафіксовано 454 тисячі 398 випадків інфікування коронавірусу. Більше 20 тисяч захворювань виявлено в Китаї - 81 661, Італії - 74 386, США - 61 167, Іспанії - 47 610, Німеччині - 37 006, Ірані - 27 017 і Франції - 22 654.

Найбільша кількість летальних випадків зафіксовано в Італії, де жертвами COVID-19 стали 7503 людини. Більше 3 тисяч смертей зафіксовано в Китаї - 3285, і Іспанії - 3434.

Вилікувались від коронавірусу у всьому світі 113 45 тисяч чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що в Італії сповільнилося зростання смертності від COVID-19. За останню добу в Італії зафіксували 683 летальних випадки і 3 тис. 491 новий випадків зараження.

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новим епіцентром пандемії коронавіруса можуть стати США. За даними ВООЗ, за останній час в Америці спостерігається прискорення поширення COVID-19.

Зазначимо, станом на вечір 25 березня в Україні кількість випадків захворювання коронавірусом зросла до 136. При цьому три людини померли.

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