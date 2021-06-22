ВООЗ: бідні країни зіткнулися з дефіцитом COVID-вакцин

Але він зазначив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється по світу.

Як йдеться у виданні, недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю.

Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин в багатих країнах в той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.

Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 млн доз, а це менше 2% населення.