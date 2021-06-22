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ВОЗ: бедные страны столкнулись с дефицитом COVID-вакцин

Автор: Артур Родивилов

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме Covax, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. Программа доставила 90 млн доз в 131 страну.

Об этом сообщил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд, передает BBC.

Но он отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Как говорится в издании, недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.

Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Джо Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.

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