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Воюют с копьем и палкой. Оккупант пожаловался на нехватку вооружения на фронте (перехват)

Фото: оккупант пожаловался на нехватку вооружения на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военнослужащий РФ жалуется на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидает отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам россиянина, Россия не предоставляет вооружения своим солдатам, поэтому им приходится воевать с "копьем и палками".

"Сидите, рот закройте, автоматов нет. Чем на поле боя отберешь, тем и воюешь", - говорит он.

Оккупант рассказывает, что ожидает отпуска для того, чтобы уехать домой и не вернуться больше воевать. Ему безразлично, что он за это может попасть в тюрьму.

"Как бы свалить, хотя бы отпустили, чтобы назад не ехал", – говорит он.

В разговоре с женой они обсуждают, что их знакомая начала делать для своих детей справки, чтобы они в будущем были непригодны для мобилизации.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для оккупантов ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

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