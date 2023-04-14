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Будет воевать с Японией? Россия подняла Тихоокеанский флот по боевой тревоге

Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что подняла по боевой тревоге Тихоокеанский флот. В Минобороны РФ утверждают, что проведут "внезапную проверку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, Тихоокеанский флот подняли по тревоге и ввели в "высшую степень боеготовности", а руководит проверками главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

Минобороны РФ утверждает, что флот выполнит ракетные пуски для поражения кораблей и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация. Шойгу приказал отработать "действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".

Стоит отметить, что между Японией и Россией продолжается спор по поводу Южно-Курильских островов, которые по итогам Второй мировой войны отошли Советскому Союзу.

На протяжение длительного времени Россия и Япония вели переговоры касательно островов, но после начала полномасштабного вторжения в Украину они прекратились, а Япония объявила Южные Курилы оккупированной территорией.

Напомним, 13 апреля год назад украинские войска уничтожили российский крейсер "Москва" ракетой "Нептун".

Как Украина потопила флагман Черноморского флота РФ - в материале РБК-Украина.

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