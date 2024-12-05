Воевали против Украины: еще шестеро предателей получили 15 лет заключения

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд признал виновными шесть человек в государственной измене и коллаборационной деятельности. Они приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о предателях

Правоохранители доказали, что в январе 2022 года житель Луганска добровольно присоединился к войскам Российской Федерации. Там он получил должность наводчика БТР. Мужчина занимался строительством оборонных сооружений и охраной складов с боеприпасами.

Позже к армии оккупантов присоединились еще пять граждан из Луганской и Донецкой областей. Среди них был бывший заключенный, который подписал контракт с оккупантами, находясь в исправительной колонии Макеевки.

Офис генпрокурора сообщил, что все шесть участвовали в военных действиях против Вооруженных сил Украины. Они возводили фортификации, охраняли склады с боеприпасами, доставляли их на позиции и принимали непосредственное участие в боях в Луганской области, в частности вблизи Врубовки, и в Донецкой - в районе Авдеевки и поселков Нью-Йорк, Берестово, Клещиевки, Верхнеторецкого.

Мужчины были задержаны украинскими военными в августе-октябре 2024 года. До оглашения приговоров они находились под стражей.