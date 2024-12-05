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Воевали против Украины: еще шестеро предателей получили 15 лет заключения

Фото: шестерых граждан заключили в тюрьму на 15 лет за коллаборацию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За государственную измену шесть предателей Украины получили 15 лет заключения. Их приговоры включают конфискацию имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд признал виновными шесть человек в государственной измене и коллаборационной деятельности. Они приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о предателях

Правоохранители доказали, что в январе 2022 года житель Луганска добровольно присоединился к войскам Российской Федерации. Там он получил должность наводчика БТР. Мужчина занимался строительством оборонных сооружений и охраной складов с боеприпасами.

Позже к армии оккупантов присоединились еще пять граждан из Луганской и Донецкой областей. Среди них был бывший заключенный, который подписал контракт с оккупантами, находясь в исправительной колонии Макеевки.

Офис генпрокурора сообщил, что все шесть участвовали в военных действиях против Вооруженных сил Украины. Они возводили фортификации, охраняли склады с боеприпасами, доставляли их на позиции и принимали непосредственное участие в боях в Луганской области, в частности вблизи Врубовки, и в Донецкой - в районе Авдеевки и поселков Нью-Йорк, Берестово, Клещиевки, Верхнеторецкого.

Мужчины были задержаны украинскими военными в августе-октябре 2024 года. До оглашения приговоров они находились под стражей.

Наказание для предателей и коллаборантов в Украине

Напомним, что в начале месяца сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Черниговской области, работавшую на российскую военную разведку (ГРУ) и корректировавшую ракетные удары оккупантов.

Задержанному объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время она находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

А за несколько месяцев до этого было заочно приговорено к 15 годам заключения бывшего полицейского, перешедшего на сторону России во время оккупации Харьковской области. Его подозревают в наведении ракет "Искандер" в деревню Гроза.

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