Воевали на стороне врага: осуждены трое жителей Донецкой области

Первый из осужденных с позывным "Худой" в течение пяти лет был участником незаконных вооруженных формирований (НВФ) РФ. Он вступил в ряды "ополчения ДНР" в качестве стрелка еще в июле 2014 года, когда Донецк оккупировали НВФ. Впоследствии он продолжал воевать в составе так называемой Республиканской гвардии. В ноябре 2022 года его мобилизовали для участия в войне против Украины на стороне оккупантов.

Второй осужденный - житель пгт Троицко-Харцызск - в сентябре того же года стал пулеметчиком полка специального назначения мотострелковой бригады "Оплот". В 2016 году он уволился из незаконного вооруженного формирования, но с началом полномасштабного вторжения РФ вернулся на "службу" к врагу.



Третий осужденный - уроженец Макеевки - начал служить оккупантам в 2015 году рядовым роты материального обеспечения так называемой отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус". С оружием в руках он охранял территорию подразделения Донецка.

"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом вынесены приговоры трем жителям Донбасса за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины). Двум гражданам назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а третьему - 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.