Війська Туреччини увійшли на територію Сирії

Туреччина почала перекидання військ на територію Сирії, починаючи свою військову операцію. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що невелика передова група турецьких сил увійшла до Сирії рано вранці в середу недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн в межах підготовки до ширшого наступу.

Видання пише, що завдання турецьких військових - змусити курдські збройні загони відійти від кордону.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому, він пригрозив президенту Туреччини Раджепу Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

Також повідомлялося, що Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррисона, вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликають серйозну стурбованість Лондона.

РБК-Україна писало, що 5 жовтня президент Туреччини Раджеп Ердоган заявляв, що Туреччина готова до початку військової операції в північній частині Сирії, де планується створення "безпечної зони".