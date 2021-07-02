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Війська США і НАТО покинули авіабазу Баграм в Афганістані

Автор: РБК-Україна

Військові Сполучених Штатів і НАТО покинули військову авіабазу Баграм. Вона була центром війни з бойовиками протягом 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Виведення військ авіабази може означати, що повне виведення іноземних військ з Афганістану неминучий.

Президент Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені до 11 вересня. Але виведення військ з бази, розташованої на північ від Кабула, відбувається в умовах, коли головне джихадистське угруповання, Талібан, просувається вперед у багатьох частинах Афганістану.

Відзначимо, що аеропорт в Баграмі побудували радянські військові після вторгнення в Афганістан у 80-х роках. Коаліція західних сил на чолі зі Сполученими Штатами зайняла його в грудні 2001 року - коли увійшла до Афганістану для боротьби з "Аль-Каїдою" і Талібаном після терактів 11 вересня - і перетворила на потужну базу, де могли розміщуватися до 10 тисяч військових і більше сотні літаків.

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.

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АфганистанвійськовіСполучені Штати АмерикиНАТО