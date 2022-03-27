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Війська РФ запустили дві ракети в бік Одеської області. Жодна не потрапила у ціль

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Одеська область, Неділя 27 березня 2022 14:50
Війська РФ запустили дві ракети в бік Одеської області. Жодна не потрапила у ціль Фото: війська РФ запустили дві ракети в бік Одеської області (perild.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 березня російські війська запустили дві ракети в бік Одеської області. Але жодна не потрапила у ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

Нагадаємо, вчора в Одеській області українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ.

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