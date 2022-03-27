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Войска РФ запустили две ракеты в сторону Одесской области. Ни одна не попала в цель

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Одесская область, Воскресенье 27 марта 2022 14:50
Войска РФ запустили две ракеты в сторону Одесской области. Ни одна не попала в цель Фото: войска РФ запустили две ракеты в сторону Одесской области (perild.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 марта российские войска запустили две ракеты в сторону Одесской области. Но ни одна не попала в цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его словам, оккупанты продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", - рассказал Назаров.

Напомним, вчера в Одесской области украинские войска сорвали попытку высадки диверсантов РФ.

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