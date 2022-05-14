Війська РФ на зайнятих територіях залучають українців до роботи в окупаційних установах
Російські війська на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України хочуть залучити громадян до роботи в окупаційних установах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.
Зазначається, що ворог намагається залучити українців до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях
Як відомо, тим самим Росія порушує права громадян.
Раніше ми повідомляли, що російські війська змогли домогтися часткового успіху в районі Авдіївки.
Також ми писали, що росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ до держкордону на Харківщині.
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