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Войска РФ на занятых территориях привлекают украинцев к работе в оккупационных учреждениях

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Суббота 14 мая 2022 19:01
Войска РФ на занятых территориях привлекают украинцев к работе в оккупационных учреждениях Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска на временно занятых территориях востока и юга Украины хотят привлечь граждан к работе в оккупационных учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что враг пытается привлечь украинцев к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях

Как известно, тем самым Россия нарушает права граждан.

Ранее мы сообщали, что российские войска смогли добиться частичного успеха в районе Авдеевки.

Также мы писали, что россияне пытаются остановить продвижение ВСУ к госгранице на Харьковщине.

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