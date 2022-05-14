Войска РФ на занятых территориях привлекают украинцев к работе в оккупационных учреждениях
Российские войска на временно занятых территориях востока и юга Украины хотят привлечь граждан к работе в оккупационных учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что враг пытается привлечь украинцев к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях
Как известно, тем самым Россия нарушает права граждан.
Ранее мы сообщали, что российские войска смогли добиться частичного успеха в районе Авдеевки.
Также мы писали, что россияне пытаются остановить продвижение ВСУ к госгранице на Харьковщине.
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