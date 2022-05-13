Військові РФ вже випустили понад 140 ракет по Дніпропетровській області: загинули 17 людей

Від початку війни окупанти випустили вже понад 140 ракет по Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинуло 17 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окрім того, пошкоджено більш ніж 300 будинків, складів та гаражів.

Також забороненими касетними боєприпасами закидували міста та села.

За його словами, за 79 днів війни росіяни обстрілювали громади "Смерчами", "Градами" та "Ураганами".

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів".

Також ми писали, що у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину.

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