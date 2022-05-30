Війська РФ увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох людей

За його словами, окупанти задіяли все можливе озброєння і авіацію під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

"Втім, наші військові міцно тримають оборону, щоб не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п'ятеро поранені. Більшість з них – жителі одного кварталу в старому районі міста", - написав він.

За його словами, загиблі і постраждалі громадяни готували їжу у дворі, коли почався обстріл. Важкі травми отримали двоє жителів Сиротиного. Всі поранені отримали медичну допомогу і знаходяться в лікарнях Донбасу.

За словами Гайдая, за минулу добу в Сєвєродонецьку зруйновано щонайменше 12 будинків, в Лисичанську - 18, у Врубівці - 10 і Будинок культури, в Золотому - три, в Нирковому, Миколаївці, Вікторівці - по два.

За минулу добу ЗСУ відбили чотирнадцять атак російських окупантів, знищили дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки і десять ворожих автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети і три безпілотники типу "Куб".