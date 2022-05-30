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Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, убиты двое людей

Фото: Войска РФ вошли на окраины Северодонецка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные вошли на северо-восточную и юго-восточную окраины Северодонецка. В результате убиты двое гражданских, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОДА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, оккупанты задействовали все возможное вооружение и авиацию во время боев за Лисичанск и Северодонецк.

"Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города", - написал он.

По его словам, погибшие и пострадавшие граждане готовили еду во дворе, когда начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощь и находятся в больницах Донбасса.

По словам Гайдая, за минувшие сутки в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске - 18, во Врубовке - 10 и дом культуры, в Золотом - три, в Нирково, Николаевке, Викторовке - по два.

За минувшие сутки ВСУ отразили четырнадцать атак российских оккупантов, уничтожили две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три беспилотника типа "Куб".

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник штурмует Северодонецк и пытается закрепиться на занятых позициях.

Кроме того, оккупантов отбросили от трассы Лисичанск - Бахмут, что должно сделать снабжение украинских войск более безопасным.

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