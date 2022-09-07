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Війська РФ знову обстрілюють Енергодар: у місті зникла електрика

Фото: війська РФ знову обстрілюють Енергодар (wikipedia-org)
Автор: Валерія Поліщук

Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті вдруге за день пропала електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram.

"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають все коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту", - написав він.

Він підкреслив, що працівники комунальних та інших служб не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їх роботу до нуля.

Мер додав, що прогнозувати терміни відновлення електропостачання в місті зараз неможливо.

"Прохання всім енергодарцям дотримуватися правил двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води і, коли з'явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Енергодарі в результаті численних обстрілів з боку російських окупантів пошкоджена підстанція"Луч".

Раніше повідомлялося, що протягом останніх днів жителі окупованого Енергодара намагаються виїхати на підконтрольну територію України.

Крім того, російські окупаційні війська кілька днів поспіль не пропускали в Енергодар гуманітарні вантажі.

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ЭнергодарВійна Росії проти України