Війська РФ не встигають поповнювати свої лави через великі втрати, - Генштаб

Армія Російської Федерації не встигає заповнити втрати своїх солдатів навіть незважаючи на прискорення підготовки контрактників та примусовий набір "добровольців".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб .

Також у Генштабі наголошують, що саме велика кількість втрат стає причиною відмови особового складу в подальшій участі у бойових діях проти України.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан", - сказано в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому було знищено 158 ворожих вертольотів.

Також ми писали, що на тлі надзвичайно великих втрат особового складу у РФ почали готувати контрактників за прискореною процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.