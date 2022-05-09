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Війська РФ не встигають поповнювати свої лави через великі втрати, - Генштаб

Фото: солдати РФ (ілюстративне фото) (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Армія Російської Федерації не встигає заповнити втрати своїх солдатів навіть незважаючи на прискорення підготовки контрактників та примусовий набір "добровольців".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан", - сказано в повідомленні.

Також у Генштабі наголошують, що саме велика кількість втрат стає причиною відмови особового складу в подальшій участі у бойових діях проти України.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому було знищено 158 ворожих вертольотів.

Також ми писали, що на тлі надзвичайно великих втрат особового складу у РФ почали готувати контрактників за прискореною процедурою.

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Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України