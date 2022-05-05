ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відшкодовують втрати. У РФ розпочали прискорену підготовку контрактників

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 18:54
Відшкодовують втрати. У РФ розпочали прискорену підготовку контрактників Фото: Росія намагається відшкодувати знищених солдатів контрактниками (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З огляду на надзвичайно великі втрати особового складу, у РФ почали готувати контрактників за прискореною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що окупантами вживаються заходи щодо поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Варто зауважити, що станом на 5 травня РФ втратила 24 700 військових. При цьому кількість поранених може перевищувати втрати більш ніж у чотири рази.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України опублікувала листування контрактника зі співробітницею Головного управління Росгвардії Краснодарського краю. З'ясувалося, що Росія не може набрати достатньо контрактників, щоб замінити окупантів, яких вже знищили українські військові.

Також ми писали, що у Росії проходить кампанія з набору "добровольців" - 200 охочих щотижня з кожного федерального округу, крім Москви. Таке завдання постає перед Мінобороною Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня