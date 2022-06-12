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Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує окупантів, - Гайдай

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Україна, Луганська область, Неділя 12 червня 2022 08:22
Автор: Наталья Скороход

Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує наступ окупантів.

Про це заявити голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ситуація в Луганській області зараз дуже важка. Ворог окупував більшу частину області. При цьому Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує противника.

"Окупанти знищують будинок за будинком, російські війська обстрілюють (область, - ред.) з усього, що у них є. Дуже важка ситуація в Тошківці, обстріли не припиняються...", - зазначає Гайдай.

За його словами, зараз неможливо фізично підрахувати кількість обстрілів. У Луганській області немає води, газу, електрожнергіі. Походи мирних жителів в укриття, поїздки волонтерів перетворюються в квест на виживання.

"Зараз ми вже не можемо анонсувати евакуацію, тому що як тільки русня дізнається, де у нас збір людей або де ми роздаємо гуманітарні набори, відразу починаються Прильоти, - зазначив він.

Він допустив, що в таких місцях можуть працювати місцеві коригувальники.

Нагадаємо, що окупанти з артилерії знищують Сєвєродонецьк. Про це розповів Гайдай.

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