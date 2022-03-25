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Противник спробує блокувати Київ з боку Броварів і Борисполя, - Генштаб ЗСУ

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 01:21
Противник спробує блокувати Київ з боку Броварів і Борисполя, - Генштаб ЗСУ Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Найближчими днями противник намагатиметься відновити наступ у напрямку Броварів та Борисполя з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Ворог продовжує заповнення втрат, здійснюючи заходи з підготовки та переміщення резервних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. На Поліському напрямку ворог продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити становище своїх сил у районах міст Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку російська армія здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку противник перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. На Слобожанському напрямку окупанти блокують міста Суми та Харків, регулярно завдаючи ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Розвідка зазначає виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію Російської Федерації у зв'язку з втратами понад 50 відсотків особового складу. На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджені на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході атаки по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищений великий десантний корабель"Саратов". Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

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