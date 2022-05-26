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Війська РФ поповнюють запаси резервів у прикордонних областях: названа мета

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Четвер 26 травня 2022 22:53
Війська РФ поповнюють запаси резервів у прикордонних областях: названа мета Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська продовжують прискорену підготовку резервів у прикордонних з Україною областях з метою посилення наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На території Білгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів", - сказано в повідомленні Генштабу.

Як наголошує вище військове керівництво України, метою заповнення запасів є відновлення наступу військ РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська змогли захопити село Мідна Руда Донецької області. Продовжуються спроби настання на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху у напрямі Устинівки.

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