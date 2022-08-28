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У Кривому Розі пролунали вибухи, повітряна тривога не оголошувалася

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Кривий Ріг, Неділя 28 серпня 2022 17:32
У Кривому Розі пролунали вибухи, повітряна тривога не оголошувалася Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 28 серпня пролунало кілька вибухів. У місті та регіоні повітряна тривога не оголошувалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший Міський.

Поки офіційні джерела інформацію про вибухи не коментують. У разі оголошення повітряної тривоги рекомендується пройти в укриття.

Вибухи в Кривому Розі

Раніше ми писали, що у середу, 17 серпня, жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області почули вибух. В результаті події постраждала мирна мешканка міста.

Також повідомлялося, що вночі 25 серпня у Дніпрі та Кривому Розі чули звуки вибухів. У містах Вили сирени, інформуючи місцевих жителів про повітряну тривогу.

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