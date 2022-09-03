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Окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську: є руйнування і поранений

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Донецька область, Субота 03 вересня 2022 09:45
Окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську: є руйнування і поранений Фото: окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 3 серпня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську, а також обстріляли населені пункти на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, У Краматорську ворожі ракети влучили у два підприємства. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.

У Слов'янську також окупанти завдали удару по двох підприємствах. Крім того, пошкоджено 7 житлових будинків у Белбасівці. Попередньо, обійшлося без жертв.

Через обстріл російськими військами пошкоджено базу відпочинку та житловий будинок у Курахівській громаді.

Голосно минула ніч у Соледарі. Там окупанти зруйнували дитячий садок. А в Званівці поранили мирного жителя.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

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