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Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю

Фото: війська РФ вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю (t.me/starukhofficial)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на четвер, 18 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

За його словами, близько 03:00 окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

За попередньою інформацією, росіяни застосували ракетні системи залпового вогню.

"Чотири ракети потрапили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об'єкт отримав незначні руйнування", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Харкова загинула людина, ще 18 постраждали.

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