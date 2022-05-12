Війська РФ у Миколаївській і Херсонській областях не можуть ані атакувати, ані просунутися, - ОК "Південь"

Українські військові утримують оборону на південному напрямку і не дозволяють російським окупантам просуватися в Миколаївській і Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

"На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють", - йдеться в нічному зведенні про оперативну обстановку на півдні України.

Також повідомляється, що наші бійці ракетно-артилерійським вогнем уразили протягом минулої доби 23 окупанти, знищивши 2 танки і 2 БМП, а також ворожий склад боєприпасів в Херсонській області.

"По Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" поінформували, що корабельне угруповання противника в Чорному морі має змінний склад, але в постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.

Так, військові закликали українців дотримуватися алгоритму реагування на оголошені повітряної тривоги.