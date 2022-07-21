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Війська РФ завдали удару з РСЗВ по Слов'янській громаді: є поранені

Фото: війська РФ завдали удару з РСЗВ по Слов'янську (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Слов'янській територіальній громаді в Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Нагадаємо, російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.

Також російська армія завдала удару по центральному ринку Бахмута. Внаслідок чого там сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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