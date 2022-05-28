Війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу

"Ракетні удари у районі одного з виїздів з міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі", - розповів Вілкул.

При цьому він попросив залишатися мешканців міста в укриттях. Інформації про постраждалих наразі немає.

Також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що усі служби у місті працюють. Масштаби руйнувань та дані щодо постраждалих уточнюються.

Варто зауважити, що сьогодні, 28 травня, у Кривому Рогу святкують День міста.

Оновлено 21:48.

За даними Вілкула, російські війська влучили по території одного з заводів Кривого Рогу.

"Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників", - розповів він у своєму Telegram-каналі.